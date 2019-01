(Foto: Antônio Melo/Diário do Pará)

Com proposta de resgate, Helder faz o lançamento do Parazão 2019

À plateia, Helder falou de como pretende resgatar a maior competição do futebol paraense (Foto: Antônio Melo/Diário do Pará)

Com estreia prevista para o próximo dia 19 está tudo pronto para a maior competição do futebol estadual. A confirmação foi garantida pelo governador Helder Barbalho no lançamento do Parazão 2019, na noite desta quarta-feira (9), no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas.

Em pronunciamento, Helder Barbalho disse que o apoio do governo vai fazer desta edição do Campeonato Paraense a melhor de todos os tempos, como forma de resgatar o futebol no Estado.

“Temos esse compromisso porque nossos times merecem e, principalmente, nosso torcedor que é apaixonado por futebol”, garantiu o governador.

Uma das formas de resgatar o futebol paraense, ainda de acordo com Helder, é restaurar o estádio Mangueirão, que teve parte do teto desabado nos últimos dias.

“É inadmissível a situação que o estádio estava passando. Já estamos preparando todos os laudos técnicos para reconstruirmos e torná-lo de volta o colosso do nosso futebol”, disse.

SANTARÉM

O estádio Colosso do Tapajós, o “Barbalhão”, em Santarém, também foi lembrado pelo governador Helder Barbalho.

“Vamos fazer dele a maior praça pública daquela região, que também respira futebol. Por exemplo, no Parazão desse ano, são três times de Santarém”, lembrou.

