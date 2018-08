Com redução no volume de água, cachoeira do Curua pode secar

Um dos pontos turísticos mais visitados na região, a Cachoeira do Curua, localizada no Distrito de Cachoeira da Serra no Município de Altamira, pode secar. O volume de água já reduziu muito além do normal.

Além do período de estiagem, o problema é agravado e pode ser pela retenção de água pela usina instalada naquele local… A situação afeta o turismo, no lugar, já que o monumento natural é a única na região.

O ponto de partida para se chegar à cachoeira é a rodovia Br 163, ela esta as margens dela.

O volume de água não é mais o mesmo, mas isso não tirou a beleza do lugar. A cachoeira ainda resiste à seca, que castiga a região.



Por:Adecio Piran



