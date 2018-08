Com reservas, Palmeiras perde penal e empata em BH na volta de Felipão

O técnico Luiz Felipe Scolari reestreou no comando da Sociedade Esportiva Palmeiras na tarde deste domingo. Com uma formação reserva antes de disputar a Copa Libertadores, a equipe alviverde desperdiçou um pênalti no Estádio Independência e ficou no empate sem gols contra o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Com 27 pontos ganhos, o Palmeiras permanece no sexto lugar da tabela de classificação do torneio nacional. O São Paulo detém o primeiro posto com 35 pontos. O América-MG, por sua vez, chega aos 21 pontos e figura no 10º lugar do Campeonato Brasileiro.

Às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio La Olla, o Palmeiras volta a campo para encarar o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Já o América-MG, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Bahia às 19 horas de sábado, na Fonte Nova.

O Jogo – Com Jean aberto pela direita e Hyoran pela esquerda, o Palmeiras foi o primeiro a levar perigo. Após roubada de bola no campo de ataque, Hyoran recebeu de Lucas Lima e bateu rasteiro para defesa parcial de João Ricardo. No rebote, Lucas Lima cruzou, mas Borja e Moisés não conseguiram completar.

O América-MG respondeu rapidamente. Após falhar no domínio, Marquinhos ainda foi capaz de tocar de carrinho para Giovanni, que deixou Gerson Magrão na cara do gol. Atento, Weverton saiu e defendeu com o abdome na melhor chance criada pelo time da casa no primeiro tempo.

O Palmeiras desperdiçou a oportunidade de sair na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Moisés recebeu de Hyoran e sofreu pênalti claro cometido por Matheus Ferraz. O experiente Jean chamou a responsabilidade, mas viu João Ricardo saltar no canto direito para defender.

O América-MG voltou melhor para o segundo tempo e deu um susto no goleiro Weverton. Com vitalidade, Aderlan desceu pela direita e cruzou rasteiro. Thiago Santos desviou e a bola sobrou para chute colocado de Ruy, que acertou a junção da trave com o travessão.

O Palmeiras caiu significativamente durante o segundo tempo, o que motivou Felipão a mexer. O experiente treinador tirou Moisés para colocar Bruno Henrique e trocou Borja por Deyverson. Apesar das alterações, o time alviverde não conseguiu elevar o nível.

O ex-zagueiro Adilson Batista, ex-pupilo de Felipão, também mexeu na tentativa de aumentar o poder de fogo do América-MG e colocou Rafael Moura na vaga do meio-campista Wesley. O centroavante, porém, não teve boas oportunidades diante de Weverton até o final da partida.

Gazeta Esportiva (Foto: Cesar Greco)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...