Com seis gols de Victoria, Brasil goleia EUA na estreia do goalball feminino

A seleção feminina volta a jogar na sexta-feira, 9, às 18h45, contra o Japão. Depois, pega Israel, na segunda-feira, às 10h15. Na terça-feira, a equipe fecha a primeira fase contra a Argélia, às 11h30. As quartas de final serão na quarta-feira, dia 14. Os quatro melhores times de cada chave avançam para o mata-mata.

O Brasil dominou completamente os Estados Unidos. No primeiro tempo, a seleção fez 5 a 1, com três gols vindo de cobranças de penalidade, todos com Victoria Amorim, que marcou mais um em lance normal de jogo. Ana Carolina anotou um. O gol americano foi marcado por Asya Miller, que naquela altura fazia 1 a 1. No segundo tempo, a seleção deslanchou com mais dois gols rápidos de Victoria Amorim, abrindo 7 a 1. Asya Miller descontou em seguida. Os EUA ainda fizeram mais um gol com Amanda Dennis, mas a seleção brasileira controlou e venceu.

A segunda etapa também ficou marcada pelo insistente pedido por silêncio. Durante o início do segundo tempo, as árbitras canadenses Dawna Christy e Joelle Boulet, que usam microfones ligados ao sistema de som do ginásio, voltaram se irritar com as arquibancadas. Em determinado momento, Christy interrompeu a partida sistematicamente e pediu que a organização retirasse das arquibancadas um bebê que estava chorando e atrapalhando o andamento do duelo que precisa de completo silêncio para que os deficientes visuais ouçam o guizo e se orientem para saber para onde a bola está indo.

O goalball foi criado em 1946 pelo austríaco Hans Lorenzen e pelo alemão Sepp Reindl. A ideia era ajudar na reabilitação de combatentes da Segunda Guerra Mundial que perderam a visão. O esporte entrou no cenário paralímpico em 1976, nos Jogos de Toronto. A modalidade é a única exclusivamente paralimpica, ou seja, não é adaptada de um esporte convencional. As regras e o jogo estão baseados na audição e no tato. A disputa acontece com duas equipes com três times cada, em uma quadra de 10m de comprimento por 9m de largura. As linhas são táteis, para que os jogadores se localizem. Em cada extremidade há um gol gigante, de 9m. Os atletas lançam a bola, que contém um guizo, e tentam marcar o maior número de gols possível.

