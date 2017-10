Com time de R$ 2 bilhões, ‘Super-França’ vence e depende só de si para ficar com vaga direta na Copa

Por ESPN.com.br (Foto© EFE/EPA/VASSIL DONEV /Mbappé em ação na partida deste sábado ) – A França depende só de si para conquistar uma vaga direta na Copa do Mundo de 2018. Neste sábado, os Blues sofreram com o gramado pesado por causa das fortes chuvas no leste europeu, mas venceram a Bulgária por 1 a 0 e recuperaram a liderança do grupo A das eliminatórias da Uefa, que havia sido perdida mais cedo com a goleada por 8 a 0 da Suécia sobre o fraquíssimo Luxemburgo.

Com um “super-time” cheio de estrelas de grandes clubes europeus e avaliado em 580 milhões de euros (pouco mais de R$ 2 bilhões) pelo site especializado Transfermarkt, os franceses mandaram a campo uma escalação forte: Lloris (Tottenham); Sidibé (Monaco), Varane (Real Madrid), Umtiti (Barcelona) e Digne (Barcelona); Kanté (Chelsea), Matuidi (Juventus) e Tolisso (Bayern de Munique); Griezmann (Atlético de Madrid), Mbappé (PSG) e Lacazette (Arsenal) – no decorrer do duelo, entraram ainda Rabiot (PSG), Payet (Olympique de Marselha) e Giroud (Arsenal).

E não demorou para os visitantes abrirem o placar em Sofia: logo aos 2 minutos, Matuidi aproveitou ajeitada de Griezmann na área e, mesmo sem ângulo, achou um bonito chute cruzado para vencer o goleiro Iliev e anotar um bonito tento.

Depois disso, porém, os búlgaros criaram bastante dificuldade para os Bleus, travando o jogo da equipe de Didier Deschamps e ainda exigindo várias defesas do goleiro Lloris. Aos 36 do primeiro tempo, por exemplo, o arqueiro do Tottenham teve que fazer um verdadeiro “milagre” em cabeçada à queima-roupa de Galabinov, praticamente na pequena área, para salvar sua equipe de tomar o empate.

No segundo tempo, os anfitriões seguiram em busca de um gol que ainda lhes daria esperanças de lutar por uma vaga na repescagem, enquanto a França, mesmo com uma equipe muito mais qualificada, preferiu se resguardar na defesa e explorar os contra-ataques com Mbappé e Griezmann. No entanto, o placar não se mexeu mais, e a vitória por 1 a 0 persistiu até o apito final, apesar da pressão dos donos da casa.

Com o resultado, os Bleus vão a 20 pontos e retornam à liderança da chave, deixando a Suécia, que tem 19, para trás. Os búlgaros, por sua vez, ficaram nos 12 pontos e já não têm mais chance de nada nessas eliminatórias.

Com isso, a França depende só de si na última rodada para conseguir a vaga direta no Mundial: basta vencer Belarus, vice-lanterna do grupo, na próxima terça-feira, às 15h45 (de Brasília).

Se perder ou empatar, aí os comandados de Domenech terão que torcer para a Suécia também perder ou empatar para a Holanda, também na terça, no mesmo horário. A “Laranja Mecânica”, aliás, entra em campo precisando de uma improvável vitória por goleada para eliminar os suecos e ir à repescagem.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...