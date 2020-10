Com time reserva, Inter vence Atlético-GO pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Internacional venceu o Atlético-GO por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Olímpico, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Leandro Fernández e o lateral-esquerdo Moisés marcaram para os visitantes, enquanto o goleiro Jean diminuiu para os donos da casa em cobrança de pênalti.

O Colorado pressionou nos minutos iniciais do confronto e conseguiu abrir o placar. Com o revés, o Dragão se lançou ao ataque, mas sem efetividade. No segundo tempo, o time de Eduardo Coudet ampliou na primeira oportunidade que criou. Já nos acréscimos, a equipe goiana diminuiu.

A partida de volta ocorrerá na próxima terça-feira, no Beira-Rio. O Inter se classifica em caso de uma nova vitória ou empate. Se o Atlético vencer por um gol de dierença, a eliminatória será decidida nos pênaltis. Com qualquer outra vitória, o Dragão passe de fase.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrentará o Corinthians, no sábado, na Neo Química Arena, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. No mesmo dia, o Atlético-GO visitará o Coritiba, no Couto Pereira.

Mesmo com um time praticamente reserva, o Internacional iniciou a partida com tudo, pressionando o Atlético-GO. Logo no primeiro minuto, Nonato arriscou uma finalização de dentro da área após cruzamento da esquerda e carimbou a defesa do Dragão. Três minutos depois, William Pottker cabeceou rente à trave.

Aos nove minutos, foi a vez de Marcos Guilherme assustar. O camisa 23 arrematou da entrada da área e assustou os donos da casa. O meia-atacante também foi fundamental para que o Inter inaugurasse o marcador, cruzando na medida para Leandro Fernández cabecear e estufar as redes aos 12 minutos.

Com o gol sofrido, o Atlético acordou e passou a tomar as iniciativas do jogo. A melhor chance do Dragão foi criada por Janderson, que recebeu dentro da área aos 22 minutos, driblou Lomba e caiu. Inicialmente, o árbitro Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti, mas voltou atrás ao consultar o VAR e perceber que o atacante, inexplicavelmente, desabou sem qualquer contato com o goleiro.

Antes do intervalo, a equipe comandada por Eduardo Souza criou outras duas oportunidades. Enquanto o goleiro Jean cobrou falta e exigiu uma boa defesa de Marcelo Lomba, o volante Baralhas ofereceu perigo em um chute da entrada da área aos 44.

Assim como na parte final da primeira etapa, o Atlético-GO iniciou o segundo tempo em busca do empate. O atacante Hyuri ofereceu perigo em duas oportunidades, ambas de cabeça, mas não conseguiu acertar o alvo.

Mas na primeira chance que teve na etapa complementar, o Inter ampliou. Moisés tabelou com Leandro Fernández, saiu na cara de Jean e bateu de pé esquerdo. A bola bateu caprichosamente na trave antes de entrar.

Após o segundo gol sofrido, o Dragão teve dificuldades para oferecer perigo real aos visitantes. Janderson até exigiu uma defesa de Lomba em um chute de longe, mas só. O Colorado, por outro lado, assustou com William Pottker e Edenílson.

Já nos acréscimos, Wellington Rato disputou a bola com Abel Hernández e o árbitro Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti. O goleiro Jean bateu forte no canto inferior esquerdo e deu números finais para a partida.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...