Com três mandados de prisão do MT, membro de facção é preso no Pará

A polícia prendeu na noite de quarta-feira (22), em Santarém, no oeste do Pará, um homem de 37 anos, natural da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso (MT), suspeito de cometer inúmeros crimes e de integrar ativamente uma facção criminosa. Em nome do suspeito havia três mandados de prisão preventiva expedidos no estado de origem, MT.

Com ele foi encontrado aparelhos celulares que foram apreendidos para averiguação. Nos aparelhos foram encontradas mensagens de texto que falavam sobre venda de drogas e homicídios. A Polícia Civil (PC) de Santarém chegou até o suspeito após investigações e denúncias. Segundo informações da polícia, o criminoso é de alta periculosidade e há tempos estava sendo procurado.

Antes de chegar em Santarém, no Pará, ele já tinha passado pela cidade de São Luiz, no Maranhão. O criminoso foi encaminhado para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), em Cucurunã, onde irá ficar a disposição da justiça do Mato Grosso.

Por G1 SANTARÉM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...