Com três paraenses, CBF divulga tabela da Copa Verde 2019; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela com os times que vão disputar a Copa Verde de 2019. A competição inicia no dia 24 de julho, com os jogos da primeira fase da competição. Os estados do Amazonas, Acre e Pará terão três participantes.

O Bragantino entra na primeira fase e vai enfrentar o São Raimundo-RR. Se passar, enfrenta o Santos do Amapá. Os jogos estão assinalados para 24 de julho e 31 de julho.

O Paysandu e o Remo entram apenas nas oitavas de final. O Papão enfrenta o vencedor de Humaitá-AC e Nacional-AM. Já o Remo vai enfrentar o vencedor do duelo entre Sobradinho-DF e Manaus-AM.

Nas oitavas de final, os confrontos são regionalizados. A previsão desses jogos é para 7 e 14 de agosto. Com os times que entraram nessa fase podendo decidir em casa.

As quartas de final estão marcadas para os dias 4 e 11 de setembro. As semifinais para 18 de setembro e 2 de outubro. As finais para 23 de outubro e 20 de novembro.

Veja como fica a divisão por fase dos jogos da Copa Verde (primeira fase e oitavas)

Primeira Fase:

A: Humaitá/AC x Nacional/AM

B: Bragantino/PA x São Raimundo/RR

C: Sobradinho/DF x Manaus

D: Ypiranga/AP x Fast

E: União/MS x Galvez

F: Vitória FC/ES x Brasiliense

G: Costa Rica/MS x Genus/RO

H: Real Noroeste x Iporá

Oitavas de final:

Vencedor A x Paysandu

Vencedor B x Santos/AP

Vencedor C x Remo

Vencedor D x Atlético/AC

Vencedor E x Luverdense

Vencedor F x Goiás

Vencedor G x Sinop

Vencedor H x Cuiabá

