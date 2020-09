Com um a menos, Fluminense cede empate ao Atlético-GO no Maracanã

O Fluminense perdeu a chance de emplacar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, nesta quarta-feira, no Maracanã.

Com o resultado, os tricolores chegaram a 11 pontos e seguem entre os líderes. Já os goianos, com cinco, continuam na zona de rebaixamento.

O Fluminense abriu o placar no início do jogo, com Evanílson. Os tricolores controlavam a partida até a expulsão de Hudson, ainda no primeiro tempo. A partir dai, o Atlético-GO cresceu e conseguiu o empate na etapa final, com Renato Kayser.

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. No mesmo dia, o Atlético-GO recebe o Grêmio, em Goiânia.

O jogo – O Fluminense começou com tudo a partida e abriu o placar aos seis minutos. Após cruzamento de Nenê, Evanílson acertou belo voleio, sem chance para Jean.

O revés fez o Atlético-GO buscar o ataque. Os goianos quase empataram aos 11 minutos. Gustavo Ferrareis aproveitou cruzamento e cabeceou muito próximo ao gol de Marcos Felipe.O Fluminense respondeu em seguida. Michel Araújo arriscou do bico da área e viu Jean fazer boa defesa.

Com espaço, os donos da casa tinha facilidade de char ao ataque e desperdiçaram grande chance aos 21 minutos. Evanílson entrou na área e tocou para Marcos Paulo, mas o atacante mandou sobre o travessão.

Depois disso, as duas equipes diminuíram o ritmo, mas seguiam buscando o ataque. A situação ficou complicada para o Fluminense aos 39 minutos, quando Hudson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Nos minutos finais, o Atlético-GO pressionou tentando o empate. Renato Kayser obrigou Marcos Felipe a boa defesa em falta.

No segundo tempo, os visitantes tentaram manter a pressão, mas viram o Fluminense ter a primeira boa chance aos nove minutos. Após cobrança de lateral rápida, Evanílson, entra na área, mas acaba sendo pressionado pela zaga no momento de finalizar.

A partir dai, só o Atlético-GO passou a jogar. O Fluminense recuou de vez e apenas se defendia. Os goianos quase empataram aos 18 minutos, quando Dudu fez boa jogada, entrou na área, mas chutou fraco, em cima de Marcos Felipe.

De tanto insistir, o Atlético-GO chegou ao empate aos 33 minutos. Renato Kayser aproveitou cruzamento, se antecipou a Calegari e cabeceou para a rede.

Na parte final, não só o Atlético-GO como também o Fluminense partiram para o ataque em busca da vitória. Os tricolores, mesmo em desvantagem numérica, quase marcou com Dodi. O volante chutou para boa defesa de Jean. Só que nenhum time conseguiu marcar o jogo terminou empatado no Maracanã.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana/assessoria)

