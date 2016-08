Com um a menos, Luverdense “massacra” Bragantino e se reabilita na Série B

O Luverdense acaba de golear o Bragantino, por 4 a 0, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, a equipe mato-grossense, que não vencia há 8 jogos, subiu 3 posições na tabela, se afastou da zona de rebaixamento e agora ocupa o 11º lugar, com 28 pontos. O Bragantino, por outro lado, permanece no Z4, com 21 pontos. O time de Bragança Paulista está na 17ª colocação.

O primeiro gol da partida foi anotado por Luiz Otávio, aos 8 minutos do primeiro tempo. Aos 37 da primeira etapa, Paulinho foi expulso e ainda desfalcou o LEC durante todo o segundo tempo. No entanto, apesar da desvantagem numérica, a equipe de Lucas foi para cima do adversário e, logo aos 7 da segunda etapa, ampliou o placar com Hugo. O atleta precisou de mais 3 minutos para anotar o terceiro gol dos donos da casa. Aos 26, em cobrança de pênalti, Hugo, em noite de hat-trick, fechou o marcador.

A próxima partida do Luverdense será contra o Avaí, na terça-feira (30), no estádio Ressacada, em Florianópolis (SC). Na mesma noite, o Bragantino volta a campo contra o Brasil de Pelotas (RS), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O jogo – O Bragantino não se intimidou por jogar fora de casa e teve a primeira chance clara de gol logo aos 6 minutos. Luiz Otávio afastou mal o cruzamento na área e a bola sobrou para Gabriel Nunes, que, livre na marca do pênalti, desperdiçou. Porém, bastou 2 minutos para o Luverdense fazer valer o mando de campo. Em cruzamento na área, a bola ficou com Luiz Otávio, que bateu forte e acertou o ângulo do goleiro Pablo, abrindo o placar no Passo.

O Bragantino quis “dar o troco” logo em seguida. Bruno Pacheco cobrou falta da intermediária. A zaga do Alviverde tentou afastar e quase marcou contra. A bola saiu tirando tinta da trave. O Luverdense voltou a ameaçar aos 14 minutos. Jean Patrick chutou de fora da área e a bola desviou no meio do caminho. O goleiro Pablo, já caído, conseguiu tocar e jogar para escanteio.

Aos 23, o arqueiro da equipe paulista foi acionado, mais uma vez em chute de Jean Patrick. A bola tinha endereço do gol, mas o goleiro se esticou e jogou pela linha de fundo. Aos 33 minutos, Paulinho recebeu o primeiro cartão amarelo. 4 minutos depois, recebeu o segundo e foi expulso de campo, deixando o Luverdense com um jogador a menos.

Na volta do intervalo, o Bragantino não conseguiu tirar proveito da vantagem numérica. Isso porque foram necessários apenas 7 minutos para Hugo aproveitar cruzamento de Raul Prata e, de carrinho, ampliar o placar para os donos da casa. Sem tempo para comemorar, 3 minutos depois, o próprio Hugo aproveitou uma falha incrível do goleiro Pablo e empurrou para a rede. O Braga tentou reagir aos 23. Eliandro cruzou rasteiro da ponta direita e Léo Jaime desviou. A bola passou perto da trave.

Aos 26, Hugo chutou para o gol e a bola explodiu na mão de Rodrigo Sam. O árbitro apontou a marca da cal e deu pênalti para os donos da casa. Na cobrança, Hugo deslocou Pablo e marcou o quarto gol do Luverdense. A partir de então, o LEC administrou o resultado e conseguiu se reabilitar na Segundona.

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

