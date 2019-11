Com vaias, Inter perde para o Goiás no Beira-Rio e vê vaga no G8 ameaçada

Nesta quarta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebeu o Goiás no Beira-Rio e acabou derrotado por 2 a 1. Mesmo jogando em casa, os comandados de Zé Ricardo não fizeram um bom jogo, sofreram com contra-ataques e pararam nas mãos de Tadeu.

Com o resultado, o Colorado estaciona nos 51 pontos. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Corinthians, que ainda joga na rodada. O Esmeraldino vem na cola com 49, na 9ª colocação e dá mostras de que pode brigar por uma vaga na Libertadores.

O Inter volta a campo neste sábado, às 19h, precisando da vitória para retomar a confiança. Os comandados de Zé Ricardo vão até o Rio de Janeiro, onde visitam o Botafogo, no Nilton Santos. Por outro lado, o embalado Goiás volta ao Serra Dourada para encarar o Fortaleza, no domingo, às 16h.

Apesar de jogar em casa, o Internacional não apresentou bom futebol no primeiro tempo e viu o Goiás balançar as redes sem muita demora. Logo aos 14 minutos, Rafael Vaz mandou uma bomba de fora da área e Marcelo Lomba não conseguiu encaixar. Michael disputou o rebote e a bola sobrou limpa para Rafael Moura empurrar para as redes com tranquilidade.

O Inter tinha dificuldade para criar jogadas de perigo, e só conseguiu assustar nos minutos finais. As chances apareciam com muito volume, mas pouca eficiência. O goleiro Tadeu, entretanto, estava inspirado mais uma vez e impediu o empate dos Colorados antes do intervalo.

No segundo tempo, o jogo ficou semelhante. O Colorado até criou boas oportunidades, mas Tadeu salvou com grandes defesas. Em um contra-ataque, aos 28 minutos, Michael fez o segundo do Goiás. Ele arrancou em velocidade no contra-ataque, entortou Heitor e Uendel na entrada da área e bateu com categoria na saída de Lomba.

O Inter ainda conseguiu descontar em cobrança de escanteio. Aos 32, D’alessandro cobrou com veneno na pequena área e Paolo Guerrero completou de cabeça. Depois disso, entretanto, o Colorado não conseguiu chegar ao empate e terminou o jogo sob vaias da torcida.

Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte:SCI)27/11/2019 20:45

