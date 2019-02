Com vários concursos abertos no Pará, formas de estudar dividem opiniões

No ano passado, o mercado do ensino para concursos foi movimentado com a abertura de novos certames (Arquivo/ Curso Hertz)

Insegurança é motivo de fechamentos de turmas em cursinhos

Prefeituras de municípios paraenses e órgãos estaduais e federais ofertam vagas de emprego em todos os níveis de educação formal durante o primeiro trimestre deste ano. O momento é de oportunidade para quem está à procura de trabalho. Para ficar preparado e conquistar um dos postos ofertados, muitos estudantes escolhem recorrer a cursos online, enquanto outros ainda preferem o ensino presencial dos cursinhos.

O coordenador de um curso especializado em concursos públicos, na Região Metropolitana de Belém, afirma que 2018 foi um bom ano para o público “concurseiro”, pois vários editais foram publicados depois de um tempo de poucas chamadas. “Em 2017, a crise econômica e política estava no auge, por isso houve uma baixa muito grande no número de concursos abertos. Mas em dezembro daquele ano e em janeiro de de 2018, abriram vários: da Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará), da Segup (Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social) e da Arcon (Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará), por exemplo. E em dezembro do ano passado vieram mais, como do Detran (Departamento de Trânsito) e da Seaster (Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda)”, diz Waldomário Melo, do Curso Hertz.

De acordo com o coordenador, apesar da insegurança das ruas de Belém e do sistema de transporte público municipal, o mercado dos cursinhos presenciais continua em atividade. “Já tive que fechar turmas à noite, pois meus alunos tinham medo da criminalidade em seus bairros. Ou então acabavam não vindo devido ao péssimo transporte público que nós temos e aos engarrafamentos. Porém, quando são lançados os editais, as pessoas aparecem sim”, relata o coordenador. Para ele, o estudo via aulas à distância, em canais de vídeo na internet, é bom para complementar o ensino presencial, mas não para substituí-lo.

A advogada recém-formada Rafaela Aguiar, no entanto, pensa diferente. Para ela, cursos online são mais cômodos, pelo fato de poder estruturar seu próprio horário de estudo. “Por isso, para mim acaba sendo muito mais produtivo. Também gosto de variar os métodos de aprendizagem, com mais autonomia. Agora, por exemplo, tenho usado o método ‘ciclos’, que me ajuda a revisar o que estudei”, conta a estudante. Rafaela se prepara agora para o concurso do Ministério Público Federal (MPF), que deverá abrir vagas nos anos 2020 e 2021.

Divulgado pelo Governo do Pará, o concurso do Detran prevê a contratação de 100 pessoas para cargos de nível médio, sendo 66 para a função de agente de fiscalização de trânsito e 34 para agente de educação de trânsito. A aplicação das provas será no próximo domingo, dia 10.

O edital da Seaster, por sua vez, estabelece a realização da seleção no dia 17 deste mês. Serão oferecidas nove vagas; quatro para o cargo efetivo de técnico de enfermagem e cinco para nível superior. São duas vagas de enfermagem e três para técnicos em gestão de assistência social.

Prefeituras

As prefeituras dos municípios de Tomé-Açu e Porto de Moz abriram ofertas de trabalho com, respectivamente, 755 e 294 postos. Em Porto de Moz, as inscrições vão até o dia 10 de março. Dependendo do cargo, os salários podem variar entre R$ 998 e R$ 2.477,28, para jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais e direcionados para pessoas de todos os níveis de escolaridade.

Em Tomé-Açu, as inscrições devem ser feitas até o dia 21 de fevereiro, pelo site do Instituto Machado de Assis, com taxa entre R$ 46,80 e R$ 121,50. Os salários podem variar entre R$ 998 e R$ 1.869,60, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais.Os cargos com vagas disponíveis são biomédico, enfermeiro, assistente social, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, professor de várias modalidades, auxiliar administrativo, técnico agrícola, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, técnico em radiologia, técnico de informática, topógrafo, apoio operacional, auxiliar de serviços gerais, mecânico, motorista, operador de máquinas e servente.

