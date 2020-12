Com viaturas quebradas, atendimento dos bombeiros é prejudicado em Itaituba

Sem os veículos, corporação está fazendo apenas o atendimento pré-hospitalares, quando solicitado. Transportes de pacientes são feitos com o apoio da ambulância do Samu.

Os bombeiros de Itaituba estão com atendimento prejudicado há cerca de 30 dias. Isso porque a segunda ambulância que atende casos de emergência de pacientes apresentou problemas mecânicos. A viatura em questão é uma unidade de resgate do tipo ambulância, que faz atendimentos emergenciais quando os bombeiros recebem ligações de moradores através do 193.

Segundo o Tenente da corporação, Gabriel Velasco, os militares estão realizando apenas atendimento pré-hospitalares. “Não estamos fazendo o transporte clínico da vítima, mas quando somos chamados pelo 193, realizamos o atendimento pré-hospitalar e solicitamos o apoio da ambulância do Samu”.

A viatura segue parada no batalhão, com previsão de que até o final deste ano, volte a operar e atender as ocorrências. Sem a viatura, os profissionais ficam refém da única ambulância que está disponível na cidade para atendimentos de urgência e emergências clínicas, a do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Enquanto isso, a população é a maior prejudicada.

A segunda ambulância do Samu está sendo utilizada para o transporte de pacientes com covid-19, informou a Maria Antônia, coordenadora do Samu de Itaituba, que pede cautela e paciência a população, diante desse momento que os bombeiros estão inoperantes com a ambulância.

A coordenadora sinaliza ainda ter uma preocupação por conta das festas de fim de ano, que vem a aumentar as ocorrências de acidentes no município.



Foto: Rubson Vieira/Portal Giro

Por: Portal Giro

