Novo comandante da PM de Cametá morre em acidente de moto

Major Rauly Rosa Viana, de 44 anos, havia assumido o cargo de comandante do 32º BPM na semana passada

Major Rauly morreu em acidente de moto neste domingo (8) (Divulgação)

O novo comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM), com sede no município de Cametá, major Rauly Rosa Viana, de 44 anos, foi vítima de um grave acidente de moto no início da tarde deste domingo (8), na rodovia BR 422. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A informação foi confirmada pela PM do Município.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Militar do Pará (PMPA), o policial militar trafegava na via, dirigindo uma motocicleta, quando colidiu com um veículo que vinha no sentido contrário, por volta das 12h30.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, por meio do número 192, para prestar os primeiros socorros, mas o oficial não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele deixa esposa e dois filhos.

O casal que vinha no sentido contrário da motocicleta sofreu lesões, mas foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Cametá. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos mesmos.

Uma pessoa ainda não identificada que também passava de moto pelo local foi atingida por destroços de motocicleta e está em estado gravíssimo no hospital, segundo informações da Polícia Civil.

A Polícia Militar do Pará (PMPA) divulgou nota lamentando a morte do policial, e informou que militares que atuam no Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social (Cipas) da Polícia Militar estão prestando apoio à família do major Rauly Viana, que estava na corporação há 19 anos, e havia assumido o cargo de comandante do 32º BPM, em Cametá, na semana passada.

