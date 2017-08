Comandante da Polícia Militar confirma reforço na segurança de Santarém

Coronel Tomaso confirmou a aprovação da instalação do novo BPM, da Companhia de Missões Especiais e de um posto policial na comunidade Boa Esperança.

O Comandante da Polícia Militar, Coronel Tomaso, em viagem a Belém confirmou que foi aprovada a instalação do 35ª BPM, no prédio da 5ª Unidade Regional de Ensino (URE) na rodovia Santarém Curuá-Una, em Santarém, oeste do Pará.

O coronel também confirmou a instalação de um posto da PM na comunidade Boa Esperança, na Curuá-Una, juntamente com a efetivação da Companhia Independente de Missões Especiais, que será a primeira a funcionar na cidade. Todas essas aquisições representarão para a população um ganho na área da segurança, especificamente para Santarém.

Tomaso comemora a aprovação dos projetos. “Em pouco tempo nós fecharemos esses três projetos, se tudo der certo, em setembro. Já cumprimos mais uma etapa, que é a parte da aprovação interna que está pendente desde 2016.”, frisou.

Os dois projetos, da 35ª BPM e a Companhia de Missões Especiais, devem seguir para a aprovação do governador do Estado, Simão Jatene, e o posto policial de Boa Esperança faz parte de um procedimento interno da polícia, trata-se de uma portaria direta do comandante geral, que também já foi aprovada pelo setor de planejamento de Estado maior da PM.

* Colaborou repórter da 94 FM, Bena Santana

Fonte: G1 Santarém.

