Comandante de barco é conduzido à delegacia da PC em Santarém após morte de passageira com suspeita de covid-19

Movimentação na 16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém — Foto: Bena Santana/94 FM

O transporte intermunicipal de passageiros está suspenso temporariamente por força de decreto estadual.

O comandante de uma embarcação de faz linha Aveiro/Santarém/Aveiro, no oeste do Pará, foi conduzido pela Vigilância Sanitária de Santarém na noite de domingo (31), a 16ª Seccional de Polícia Civil, por ter descumprido decreto estadual que suspendeu temporariamente o transporte intermunicipal de passageiros. Uma idosa com sintomas de covid-19, que era viajava no barco, morreu durante a viagem.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pelo coordenador da Vigilância Sanitária, Walter Matos, o comandante da embarcação “Comandante Marinho”, identificado como Inácio Junior Sousa de Oliveira, 29 anos, relatou que apanhou a passageira na comunidade Boim, e que seu estado de saúde não era bom.

A passageira de nome Rosimar Ribeiro Batista, 83 anos. Ela vinha em busca de atendimento médico em Santarém, mas seu quadro se agravou e ela não resistiu.

Como Santarém não possui o Serviço de Vigilância de Óbito (SVO), e o IML não vai verificar situação desse tipo de óbito, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) é aciona para a constatação do óbito. Feito esse procedimento, entra a Vigilância Epidemiológica para coleta de material biológico pra exame de coronavírus.

“Nós preservamos o local, porque se trata de doença infectocontagiosa, entramos com a Vigilância Epidemiológica que fez a coleta dela, e como não tem o Serviço de Vigilância de Óbito, nós encaminhamos para o necrotério do Hospital Municipal, para que a família receba a declaração de óbito dizendo que o caso é suspeito”, explicou Walter Matos.

A Vigilância Sanitária permaneceu no necrotério até a chegada da funerária e orientou familiares da idosa, que moram em Santarém, sobre os cuidados em relação a velório e sepultamento, por se tratar de um caso suspeito de covid-19.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...