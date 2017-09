Comandante de embarcação é preso em flagrante no Marajó

Tripulantes da “Arca de Noé” não possuíam habilitação e nem autorização para transporte.

A Marinha do Brasil, por meio do delegado de Policia Civil, em Portel, prendeu em flagrante o Comandante da embarcação “Arca de Noé”, uma das que foram apreendidas pelo Navio – Patrulha “Guarujá”, Ilha do Marajó. A “Arca de Noé” foi apreendida por nenhum dos tripulantes possuir habilitação, além da embarcação não portar documentação e nem autorização para transportar os 22 passageiros que estavam nela. A embarcação também não possuía material de salvatagem e estava em estado precário, colocando em risco a vida dos passageiros. O Navio-Patrulha “Guarujá” conduziu os pessoas até a delegacia de Portel e, após os depoimentos, o Comandante da embarcação foi preso em flagrante e enquadrado no artigo 261 do Código Penal, que expõe a perigo a embarcação ou pratica qualquer ato que dificultaa a navegação marítima, fluvial ou aérea, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Ele irá permanecer preso até que o Ministério Publico estabeleça a fiança.

Após a prisão diversos moradores de Portel procuraram o Comandante do Navio- Patrulha “Guarujá” para tirar suas dúvidas com relação à regularização de suas embarcações. Segundo a Marinha, a Capitania dos Portos vai programar uma operação na região para acelerar o processo de regularização das embarcações regionais.

