Comandante do Tráfico de Drogas do Morro da Mangueira(RJ) é preso em Belém (PA)

Marcelo Fonseca de Souza, o Marcelo Xará, é considerado o chefe do grupo Foto: Reprodução

Em Operação Conjunta das Polícias Civis do Pará e do Rio de Janeiro, foi efetuada na manhã desta quarta-feira (21), a prisão de Marcelo “Xará”, o Comandante do Tráfico de Drogas do Morro da Mangueira/ RJ.

Marcelo Xará havia estava foragido a dois meses e estava morando em um prédio de luxo no bairro do Umarizal, Belém-PA.

A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira uma operação contra o tráfico de drogas e a venda ilegal de gás na Zona Norte do Rio. De acordo com o “Bom Dia Rio”, da TV Globo, um dos presos é Marcelo Fonseca de Souza, o Marcelo Xará, que estava numa casa de luxo em Belém, no Pará. Ele, considerado o chefe do grupo, foi acusado de comandar uma tentativa de invasão ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel, que terminou com a derrubada de um helicóptero da PM, em outubro de 2009, e a morte de três policiais.

Até as 7h30, cinco pessoas foram presas. São 17 mandados de prisão a cumprir. Ainda segundo o telejornal, os suspeitos vão responder pelos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro.

De acordo com o delegado Roberto Cardoso, somente um distribuidor de gás está autorizado a vender bujões, e lojistas sob o domínio do bando são obrigados a comprar dele, diante de ameaças. “Demais fornecedores são impedidos até de circular pelas ruas das comunidades”, afirmou Cardoso em entrevista ao “Bom Dia Rio”.

Marcelo Xará, que cumpria pena por tráfico, associação para o tráfico, sequestro, homicídio e assalto desde 1994, foi solto em julho deste ano. Ele nunca deixou de dar ordens de dentro da cadeia. Em 2009, após o episódio do helicóptero, a pedido da Secretaria de Segurança, a Justiça determinou a transferência dele e de outros presos para penitenciárias federais em outros estados. Xará foi levado para Mato Grosso, mas retornou a Bangu em outubro do ano passado por decisão da Justiça.

