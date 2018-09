Comando de saúde da PRF atende caminhoneiros que transitam na BR-163 em Santarém

Atendimentos do Comando de Saúde em frente à Delegacia da PRF em Santarém — Foto: PRF/Divulgação

Ação conta com a parceria de outros órgãos para palestras, exames e orientações sobre cuidados com a saúde.

Sessenta caminhoneiros que utilizam a BR-163 para suas atividades profissionais foram atendidos em frente à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Santarém, oeste do Pará, de 08h às 10h30 desta terça-feira (25) com serviços do Comando em Saúde. A ação é realizada em conjunto com outras instituições como Exército, Corpo de Bombeiros, Sest Senat, Uepa, Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o médico da PRF, Giovanni Vielmond, estão sendo ofertados diversos tipos de avaliações e exames, como a pesquisa de doenças pré-existentes, aferição de pressão arterial, níveis de glicose, acuidade visual e auditiva, campo visual, força manual, vacinação, grau de sonolência, dentre outros.

Vielmond destacou que os Comandos de Saúde buscam detectar alterações de saúde entre motoristas profissionais de veículos de carga que, submetidos a longas jornadas de trabalho, não cuidam da própria saúde. As consequências de um acidente envolvendo veículos de grande porte são imprevisíveis, sobretudo quando se trata de produtos que representem risco para o meio ambiente. “Nossa meta é atender 100 caminhoneiros nesse comando de saúde com todos os serviços que estão sendo ofertados pela PRF e as instituições parceiras nessa ação”, informou.

Caminhoneiros foram parados por policiais rodoviários na BR-163 para os atendimentos do Comando de Saúde — Foto: PRF/Divulgação

O Comando de Saúde da PRF também objetiva detectar fatores de risco à saúde dos trabalhadores em transporte, educar e orientar os participantes com informações sobre saúde e trânsito, obter indicadores estatísticos sobre o perfil de saúde dos motoristas profissionais e reduzir os acidentes nas rodovias.

O chefe da Delegacia da PRF em Santarém, Sidmar Oliveira, que está em Florianópolis (SC), participando de um treinamento, ressalta que a Polícia Rodoviária Federal tem no seu planejamento estratégico, como resultado institucional a ser alcançado, a redução da violência no trânsito nas rodovias federais. “O Comando de Saúde, além de tudo, é uma medida educativa e preventiva que serve para sensibilizar os motoristas sobre necessidade de cuidar da própria saúde, evitando assim a ocorrência de mais acidentes nas nossas estradas”, disse.

