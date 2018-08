Combate a poliomielite e sarampo começa dia 6 – Campanha tem meta de vacinar 594,5 mil crianças no Estado

(Foto: O Liberal/Arquivo) – Com 822 casos confirmados de sarampo em 2018, o Brasil inicia no dia 6 de agosto nova Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e sarampo, que pretende alcançar crianças entre 1 e 5 anos. O Pará é um dos estados prioritários da nova ação: dados do Ministério da Saúde apontam que o Estado possui a menor taxa de cobertura em todo o País da vacina tríplice viral, que protege o corpo contra três doenças – sarampo, caxumba e rubéola, que são doenças altamente contagiosas. Atualmente, a vacina que é aplicada em duas doses, possui taxa de cobertura na primeira etapa de apenas 68% e, na segunda, de 55%.

“Esse é um dado importante, porque os pais levam a criança para tomar a primeira dose e não levam para tomar a segunda. Sem qualquer uma das doses, a criança está desprotegida. No Pará a situação é muito crítica, porque as duas doses são muito baixas. É preocupante, porque olha a quantidade de crianças que deixaram de completar o esquema vacinal. Vale lembrar que a meta é vacinar, pelo menos, 95% das crianças. É por isso que o Estado nos preocupa quanto a transmissão da doença”, ressalta a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues.

Atualmente o Pará tem dois casos notificados de sarampo. “São dois casos importados de Manaus. Nesse momento está sendo feito uma barreira sanitária, que nós chamamos de bloqueio vacinal, para evitar a ocorrência de outros casos. Mas isso reforça, que esses Estados que tiveram o acometimento de pessoas doentes, que nós tenhamos, rapidamente, o aumento das coberturas vacinais, para evitar ocorrências de novos casos”, completa a coordenadora.

No Pará, o público-alvo da campanha é de 594.518 pessoas. Em todo o País, 11,2 milhões de crianças devem ser vacinadas. Todas as crianças de um ano a menores de cinco do país devem se vacinar contra a pólio e sarampo, independente da situação vacinal. O dia D de mobilização nacional será sábado, 18 de agosto, quando os mais de 36 mil postos de vacinação no país estarão abertos ofertando as vacinas. A meta é vacinar, pelo menos, 95% das crianças para diminuir a possibilidade de retorno da pólio e reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no país.

A prioridade da campanha são as crianças de um até menores de cinco anos, público mais suscetíveis às doenças e suas complicações. Para atender a esse público, foram adquiridas 28,3 milhões doses das vacinas, um total de R$ 160,7 milhões. Todos os estados do país já estão abastecidos com 871,3 mil doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), 14 milhões da Vacina Oral Poliomielite (VOP) e 13,4 milhões da Tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Para o estado do Pará foram distribuídas 1,5 milhão de doses das três vacinas.

A campanha de vacinação deste ano é indiscriminada, ou seja, pretende vacinar todas as crianças dessa faixa etária no país e para manter coberturas homogêneas de vacinação. Pa ra a poliomielite, as que não tomaram nenhuma dose durante a vida receberão a VIP. Já os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina, receberão a VOP, a gotinha. Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina Tríplice viral, independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias.

Por: O Liberal 1 de Agosto de 2018 às 07:22 Atualizado em 1 de Agosto de 2018 às 07:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...