Combatendo Criminalidade- Ditranp mira motos irregulares em Novo Progresso

Motocicletas sem placas podem ser usadas em assalto – são alvo da fiscalização em Novo Progresso.

Na Operação Integrada de Trânsito realizada na tarde deste domingo (10) na Orla do Lago ,em Novo Progresso, foram abordados 46 veículos, dos quais 11 foram removidos por irregularidades. De acordo com dados da Unidade de Fiscalização do Departamento Municipal de Transito, (Ditranp -NP), em quatro horas de atuação entre os veículos abordados, 11 foram apreendidos com irregularidades.

A Operação Integrada de Trânsito com apoio da Policia Civil com objetivo de apreender veículos irregulares, principalmente motocicletas, que muitas vezes são usadas em assalto nas ruas da cidade.

O gestor da Unidade de Fiscalização, “João Garimpeiro”, informou que na operação são abordados apenas os veículos que realmente não estão cumprindo a legislação seja ela criminal, penal ou de trânsito. Ele explica que em ações integradas cada força de segurança atua na sua atividade fim.

“O apoio da policia se faz necessário devido os abusos de alguns motoristas, que ao serem abordados pela fiscalização, fogem ou ignoram o trabalho dos agentes”,relatou. Outro problema enfrentado na cidade que muitos portadores de motocicleta ainda insistem em usar escapamento turbal,modalidade proibida por lei, concluiu.

Para o Investigador de Policia Civil, Mauro Cristiano [recém chegado] , a cidade de Novo Progresso esta precisando de leis mas rigídas, os assaltos aumentaram muito , a sociedade clama por uma atuação firme da policia, as abordagens se faz necessário para poder identificar as pessoas e poder chegar até o delinquentes, comentou. “Muita motocicleta transitando sem placa, atitude muitas vezes usada para dificultar a fiscalização , sem ela fica impossível de identificar veículos com qualquer irregularidade [sendo o seu foco maior no combate ao roubo, furto e clonagem de veículos]”, explica IPC Mauro Cristiano.

A Operação Integrada de Trânsito teve a participação do Departamento Municipal de Trânsito (Ditranp-NP) e Policia Civil.

