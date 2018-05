Combustíveis mais caros nesta sexta (18)

A Petrobras autorizou nesta quinta-feira (17) a fazer alterações nos preços dos combustíveis (gasolina e diesel) na refinaria, com as seguintes disposições: o diesel com alta de 0,95 % e a gasolina com alta de 1,80%.

Essa é a quarta alteração nos preços somente esta semana.

Segunda a Petrobras, os reajustes são devido a disparada internacional no preço do petróleo.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o impacto dos aumentos para o consumidor final no Pará tem sido sentido diariamente com repasse para os preços.

Ainda segundo o Dieese, pela nova dinâmica de preços dos combustíveis da Petrobras, que entrou em vigor desde junho do ano passado, os aumentos poderão ocorrer até diariamente.

Segundo análise a alta nos preços dos combustíveis, principalmente do diesel tem efeito dominó na Economia. “No nosso caso especifico do Pará, esta situação, dependendo do tamanho do repasse, deverá trazer novos impactos nos preços, principalmente da alimentação básica em função de aumentos nos preços de fretes e também aumento na inflação”, diz Roberto Sena, economista e supervisor técnico do Dieese.

