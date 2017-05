Combustíveis têm novos preços no País

Gasolina apresenta redução de preço médio de 5,4% e o diesel, com redução de preço médio de 3,5%

Desde a última quinta-feira, 25, já está em vigor a nova redução no preços dos combustíveis (gasolina e diesel) em todo o País. Assim, conforme anunciou a Petrobras, a gasolina apresenta redução de preço médio de 5,4% e o diesel, com redução de preço médio de 3,5%. Esses valores, no entanto, começaram a valer a partir de ontem.

“Se o ajuste for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode reduzir 2,2%, ou cerca de R$ 0,07 por litro, em média, e a gasolina, 2,4% ou R$ 0,09 por litro, em média”, projetou a Petrobras.

A estimativa é de que caso essa redução na refinaria seja repassada integralmente ao consumidor, a queda no preço do litro do óleo diesel deve alcance cerca de 2,2% ou R$ 0,07 por litro. No caso da gasolina, a queda deve alcançar 2,4% ou R$ 0,09 por litro. “O problema que se levanta agora, como das outras vezes, é se esta redução anunciada pela Petrobras vai de fato chegar ao consumidor final nos postos de combustíveis”, questionou o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), Roberto de Sena.

Segundo análise do Dieese/PA, para a nova redução no preço dos combustíveis no Estado chegar ao consumidor final, a exemplo das reduções ocorridos no ano passado, “vai depender de uma série de fatores, entre eles: a entrega por parte das distribuidoras aos postos, combustíveis já com redução de preço efetuada pelo Governo na Refinaria e por parte dos Postos a manutenção das margens de comercialização”.

Até a manhã de ontem, em diversos postos da capital, entretanto, os preços não sofreram alterações. Para o assistente administrativo Anderson Alves, de 27 anos, a redução nos preços da gasolina e óleo diesel vem em boa hora. “Não estava sabendo, ainda, da redução nos preços, mas, sem dúvida, é uma excelente notícia. O que a gente paga pela gasolina é um absurdo. Eu, inclusive, tenho aproveitado caronas com colegas de trabalho, com meus pais ou, em algumas situações, ando de ônibus, para economizar o que gasto com a gasolina”, comentou.

