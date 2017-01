Começa alistamento militar para jovens com 18 anos .

Em caso de pessoas residentes no exterior, a apresentação deve ser feita nos Consulados ou Embaixadas

Os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 têm prazo até o dia 30 de junho próximo para realizar o processo de alistamento militar. O procedimento é obrigatório para todos e deve ser feito pela internet, no site, ou na Junta de Serviço Militar mais próxima à residência do interessado. Em caso de pessoas residentes no exterior, a apresentação deve ser feita nos Consulados ou Embaixadas do Brasil.

O alistamento online não se encontra disponível para os jovens residentes nos estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima e também para aqueles que moram em todo o interior de São Paulo. Nesses locais, os jovens devem procurar diretamente as Juntas de Serviço Militar para revularizar sua situação.

Os jovens que não fazem o alistamento militar no ano em que são convocados a fazê-lo ficam impedidos da realização de uma série de direitos, como tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino, inclusive nas universidades, de acordo com as normas vigentes no Brasil. Além disso, as regras do serviço militar prevêem pagamento de multa, cujo valor varia de acordo com a quantidade de dias de atraso no processo de alistamento ou que o interessado deixou de se alistar.

Para a regular efetivação do alistamento militar é necessário que o cidadão tenha em mãos cópias de sua certidão de nascimento ou qualquer documento equivalente (como as carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho), além de comprovante de residência e uma foto 3×4 recente. Após a conclusão do alistamento, os responsáveis pelo processo na Junsta anotam ou anexam no verso do Certificado de Alistamento Militar a data em que a pessoa deve retornar à Junta de Serviço Militar, para que o jovem possa tomar conhecimento quanto a uma possível apresentação na seleção geral ou sua dispensa definitiva do Serviço Militar.

