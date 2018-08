Começa distribuição de urnas eletrônicas no Pará

Regiões mais distantes são prioridades para a Justiça eleitoral

(Foto: Tarso Sarraf) – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará já iniciou o transporte das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2018. Ao todo, são 15.300 urnas destinadas ao interior do Pará, sendo que a prioridade é para as regiões mais distantes de Belém: Baixo Amazonas, Marajó e Sudeste do Estado. A Região Metropolitana de Belém vai utilizar 5 mil urnas, que serão transportadas nos dias 5, 6 e 7 de outubro. O TRE calcula que essa operação gerou um gasto de R$ 8,4 milhões em logística e distribuição.

“Por conta da nossa realidade geográfica, onde temos locais que só são acessíveis por meio de rios, há a necessidade de fazer este transporte antecipado. Há regiões no Pará onde se demora 10 dias para chegar o lote de urnas. Então, temos até o mês de setembro para entregar todas as urnas nos cartórios eleitorais. Assim, nossa logística começa bem cedo”, esclareceu Alcides Pamplona, chefe da seção de logística de urnas eletrônicas do TRE.

As urnas foram agrupadas em lotes e seguirão viagem em caminhões, sendo que todo o procedimento de transporte será monitorado. Após as urnas serem encaixotadas, identificadas e embarcadas nos seus respectivos caminhões, os veículos foram lacrados e numerados com código único individual. Assim que chegarem aos seus destinos, todos os procedimentos de segurança serão conferidos pelos servidores do Tribunal.

Por: Portal ORM, com informações de O Liberal 14 de Agosto de 2018 às 07:55

