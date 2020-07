Começa hoje (14) o prazo para inscrições no Prouni

Divulgação do resultado da 1ª chamada deve ocorrer no dia 21 deste mês

Estudantes interessados em conseguir um vaga para graduação em instituições de ensino superior privadas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) podem realizar inscrição a partir desta terça-feira (14) até a próxima sexta (17).

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no portal de serviços do governo federal. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), foram disponibilizadas 167.780 bolsas em 1.061 faculdades brasileiras. Destas vagas, 60.551 são ofertadas com bolsas integrais (100%) e 107.229 com bolsas parciais (50%). Tais vagas, assim como as respectivas instituições de ensino, podem ser consultadas acessando o portal do Prouni.

Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato esteja em conformidade com os critérios estabelecidos pelo MEC. São eles: ter conseguido nota de, pelo menos, 450 pontos de média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter diploma de ensino superior.

Segundo o cronograma divulgado pelo MEC, a divulgação do resultado da 1ª chamada deve ocorrer no dia 21 de julho. Já a comprovação de informações para os selecionados deverá ser feita até o dia 28 deste mês.

Os selecionados poderão obter bolsas integrais ou parciais, que custeiem todo o curso ou metade do valor. As integrais são destinadas aos estudantes com renda familiar por pessoa de até 1,2 salário-mínimo. Já as parciais contemplam alunos cujas famílias possuem renda familiar por pessoa de até três salários mínimos.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...