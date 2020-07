Começa nesta sexta-feira (17) a matrícula para os aprovados na primeira fase do Sisu

O procedimento deve ser realizado até a próxima terça-feira (21)

Estudantes aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.2 devem iniciar o processo de matrícula nesta sexta-feira (17). O prazo para realizar o procedimento vai até a próxima terça-feira, dia 21. Neste mesmo dia, o encerra o prazo para adesão da lista de espera para aqueles que não foram selecionados em nenhuma das duas opções. A seleção recebeu 814.476 inscritos.

Na segunda edição do processo seletivo de 2020, estão sendo ofertadas 51.924 vagas em 57 instituições públicas de educação superior do país. Puderam participar do Sisu, candidatos que participaram da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e se cadastraram no sistema.

Segundo o balanço do Ministério da Educação, as regiões que registraram maior quantidade de inscrições foram: Nordeste (345.902) e Sudeste (329.079), seguidas do Sul (94.361), Norte (30.376) e Centro-Oeste (14.758). Já os cursos mais procurados foram: Medicina, que tem 1.395 vagas e registrou 154.466 inscrições; Design de interiores, com 20 vagas e 1.481 inscrições; e Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que na edição deste ano ofertou 3 vagas e computou 183 inscrições.

Lista de espera do Sisu 2020.2

Cabe ao participante que não foi selecionado em nenhuma das duas opções na cadastradas na chamada regular manifestar interesse em participar da lista de espera. Basta acessar o Boletim do Candidato, no site do Sisu, e na tela da primeira opção de curso clicar em “participar da lista de espera”. Após isso, o candidato deve acompanhar na instituição de interesse a convocação, obedecendo prazos e critérios estabelecidos por ela.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil com foto

