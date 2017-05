Começa o serviço de ordenamento de embarcações na Orla de Santarém

Secretaria de Mobilidade e Trânsito deu início ao ordenamento nesta segunda-feira (29), próximo ao trapiche municipal.

A atracação de embarcações é um problema antigo em Santarém, Oeste do Pará. E na manhã desta segunda-feira (29), muitos donos de embarcações foram surpreendidos pela fiscalização de ordenamento feita por fiscais da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) na orla da cidade.

A ação faz parte de um planejamento feito a partir de uma reunião que aconteceu na semana passada, com representantes da Divisão de Operação Portuária da SMT e com os operadores das embarcações para discutir alternativas de mudanças de locais para atracação dos barcos.

Placas de proibição de atracação em local irregular estão sendo instaladas em todo o trecho da orla, aliadas à fiscalização na área. O objetivo é evitar danos ao patrimônio público como o que ocorreu recentemente com queda da grade de proteção da orla, após a atracação irregular de uma embarcação.

A atracação dos barcos também tem causado danos à estrutura do trapiche. A madeira está cedendo e oferecendo riscos para quem frequenta o local. Segundo levantamento da Divisão Portuária, em regime de rotatividade, uma média de 13 mil embarcações aportam no município de Santarém.

Durante as discussões sobre o problema, os operadores das embarcações de frete sugeriram um novo espaço para atracação na Avenida Tapajós, próximo a um hospital particular. Mas eles não são os únicos a ocupar o espaço, e para tentar organizar a atracação, a secretaria sugeriu que as lanças fossem ancoradas em uma área localizada na Vila Arigó, no bairro Prainha. Já os ferry boats, farão embarque e desembarque de passageiros e cargas em um porto perto da Companhia Docas do Pará. A área já foi solicitada à companhia, e depende apenas dos trâmites legais para ser utilizada.

