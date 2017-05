Começam inscrições para concurso de prefeitura de Matupá (MT) com 87 vagas e salários de até R$ 10 mil

O concurso terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado por igual período. O edital completo com todas as informações está disponível no site da prefeitura de Matupá.

A prova objetiva será aplicada no dia 4 de junho, em local a ser indicado em edital complementar. As provas terão questões de Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos gerais. Para os cargos de nível médio e superior também serão exigidos conhecimentos específicos. Ainda haverá exame prático para alguns cargos (motorista transporte escolar, operador de máquinas, tratorista e pedreiro), teste de aptidão física (educador físico) e avaliação psicológica (cuidador social).

As inscrições vão até o dia 21 e podem ser feitas pela internet, no site da prefeitura ou da empresa que organiza o concurso, mediante pagamento de taxas de R$ 30 (nível fundamental), R$ 70 (nível médio) ou R$ 100 (nível superior). Os pedidos de isenção podem ser feitos entre os dias 2 e 7 de maio. A prefeitura também receberá inscrições presenciais.

(foto: assessoria/arquivo) – Começaram hoje as inscrições para o concurso público da prefeitura de Matupá (207 quilômetros de Sinop), que visa preencher 87 vagas. Há oportunidades para profissionais com diferentes níveis de escolaridade (fundamental incompleto, completo, nível médio incompleto e completo e nível superior). Os salários para os aprovados variam entre R$ 881 e R$ 10 mil.

