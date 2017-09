Começam obras para construção de posto de pesagem de carretas na BR-163

Foto: Ilustrativa/Google.

As obras para edificação do primeiro posto de pesagem fixo da BR-163 foram iniciadas, esta semana, pela concessionária que administra a rodovia. A estrutura fica localizada no km 108, sentido Sul da rodovia, entre o município de Rondonópolis e o Terminal Ferroviário e vai coibir o excesso de peso em carretas e caminhões. Serão duas balanças, uma de pesagem dinâmica e outra de precisão. Haverá ainda espaço específico para o transbordo da carga em excesso.

Já foram feitas drenagem e pavimentação. O restante da infraestrutura será edificado até o início de 2018. Os equipamentos para pesagem já foram adquiridos e serão instalados assim que as obras estruturais forem concluídas. A área com cerca de 31 mil metros quadrados abrigará os equipamentos e setor administrativo, onde a concessionária será responsável pela operacionalização, porém sem autonomia para emissão de autos de infração, uma atribuição da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Pela lei, todas carretas e caminhões passarão pela pesagem obrigatória. O descumprimento da regra pode resultar em multa. O valor não foi informado

“Cada veículo de carga, por lei, pode transportar um limite seguro. Sabemos que na prática, os carregamentos muitas vezes são acima do máximo permitido e a pesagem vem para coibir esta conduta. O excesso de carga aumenta o tempo de resposta do veículo, facilitando a ocorrência de acidentes. Outro ponto importante é o desgaste precoce provocado no pavimento”, explicou, através da assessoria, o gerente de Operações da Rota do Oeste, Fernando Milléo.

