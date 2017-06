Comemoração do Banco da Amazônia e Instituto Edson Royer

O Banco da Amazônia seleciona novamente o Projeto Educa Esporte do Instituto Edson Royer através do Edital de Patrocínio 2017 e aprova o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para aquisição de uniformes.

Por considerar de grande relevância ao trabalho desenvolvido com crianças, adolescentes, jovens e adultos nesse município, bem como os resultados alcançados por meio do investimento no ano anterior em material esportivo e uniformes, com recurso recebido através do Edital de Patrocínio 2016, o Banco da Amazônia garantiu o recurso outra vez no sentido de continuar dando sustentabilidade ao Projeto.

Nesse sentido, são de suma importância as PARCERIAS locais, o que garantem a efetivação de convênios, aprovação de novos projetos de esfera municipal, estadual e federal.

Para comemorar, além de alunos, pais, autoridades e parceiros locais, estiveram presentes o Gerente Geral do Banco local, o senhor José Luiz Cruz Cordeiro e o Gerente de Relacionamento, o senhor Áydano de Souza Oliveira no evento “Roda de Violão” realizado na Orla do Lago.

Fonte/Fotos: Instituto Edson Royer

Curtir isso: Curtir Carregando...