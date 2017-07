Comerciante é flagrado com detonadores de explosivos dentro do carro

Comerciante foi preso pela Guarnição da Policia Militar em Novo Progresso, estava em um carro em via pública às 03h00mn de sexta-feira (21). A polícia suspeitou do veiculo na madrugada e fez abordagem, encontrando os explosivos.

Produtos são de origem nacional, porém o suspeito confessou para Guarnição da Policia Militar , que foi ao Paraguay e fez o contrabando do material apreendido.

O empresário Odilson Ribeiro dos Santos (Gauchinho), proprietário da “OUROMAQ”, foi preso em Novo Progresso, no bairro Jardim América, na madrugada de sexta-feira as 03:00 horas, em via pública com o veículo Ford/Fiesta de cor preta placa AXI-4989 de Palmital-PR, com fortes sinais de embriaguez.

Gauchinho transportava dentro do veículo 10 caixas de espoletas para detonadores não elétricos, totalizando mil detonadores (1000).

O contrabandista afirmou a Policia Militar ter ido ao Paraguay buscar o material apreendido e que o material seria usado em garimpo. Em depoimento na DEPOL para o delegado Daniel Mattos negou a versão relatada pela PM, apresentou outra versão; comprou de uma pessoa em Novo Progresso que não sabe o nome, não conhece,”ele aparece aqui e some”, disse Adilson ao Delegado.

Segundo os policiais, os detonadores são de origem nacional, podem ser usados para explodir pedras até para arrombar caixas eletrônicos.

Delegado Daniel Matos da Policia Civil de Novo Progresso (Fotos Policia Militar).

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

