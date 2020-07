Comerciante é perseguido e morto em Canaã dos Carajás

Sem controle, após João Pedro ser baleado na cabeça, o carro em que o casal estava invadiu uma residência. Ninguém estava na área atinginda. (Foto:Nyelsen Martins / Correio de Carajás)

Esposa estava com ele e não se machucou. O carro em que o casal estava acabou invadindo uma residência

João Pedro Rodrigues de Carvalho, de 44 anos, foi assassinado em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Ele era comerciante, no centro do município. Na noite desta terça-feira (30), ele e a esposa foram perseguidos por dois homens numa moto.

Ao ser atingido por um tiro, o homem perdeu o controle do carro, que atingiu uma casa. A mulher teve ferimentos leves. Ainda não se sabe exatamente a motivação do crime, que está sendo investigada pela Polícia Civil.

Eram, aproximadamente, 19h30. O casal estava em um carro alugado. Eles passavam pela sede da Prefeitura de Canaã dos Carajás, no bairro Centro. Perceberam que estavam sendo seguidos pelos homens na moto e iniciaram a tentativa de fuga. Os bandidos fizeram vários disparos contra o veículo, até que um dos tiros atingiu a cabeça de João Pedro. O veículo perdeu o controle e colidiu com um imóvel. No momento, ninguém estava na área atingida da casa. Os assassinos não roubaram nada, descartando a hipótese de latrocínio. A suspeita da Polícia Civil é de execução mesmo.

A vítima era natural de Goiás. Estava há pouco tempo em Canaã dos Carajás, onde gerenciava uma loja de conveniência. Antes, morava em São Félix do Xingu. O depoimento da esposa, análise de câmeras de segurança e investigações sobre o passado do comerciante são alguns dos passos para que a polícia possa descobrir quem e por que iria querer João Pedro morto. Momentos após o crime, a Polícia Militar fez diligências na área, para tentar encontrar suspeitos, mas ninguém foi detido.

Por:Victor Furtado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...