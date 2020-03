Comerciantes desobedecem decreto municipal e fazem carreata em Concórdia do Pará

(Foto:Reprodução G1) -Eles protestaram contra o fechamento do comércio local. Associação dos Comerciantes do município informou que não tem envolvimento com a manifestação.

Comerciantes protestam contra fechamento do comércio em Concórdia do Pará

Um grupo de comerciantes realizaram uma carreta nesta sexta-feira (27) em Concórdia do Pará, nordeste do estado. Cerca de 20 carros e 20 motos promoveram um buzinaço pelas ruas da cidade pedido a reabertura de todo o comércio. A Prefeitura emitiu decreto de isolamento social e fechamento do comércio até o dia 1º de abril com regulação de circulação restrita de pessoas.

De acordo com a Polícia Militar, três lojas abriram as portas, mas depois que a Prefeitura acionou a polícia os estabelecimentos fecharam.

A Associação Comercial de Concórdia do Pará informou que a manifestação foi de um grupo isolado de lojistas e que não teve participação do ato.

Segundo a Prefeitura, carros de som estão percorrendo a cidade informando que o isolamento social continua no município.

Por G1 PA — Belém

27/03/2020 23h40

