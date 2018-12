Comércio de vestuário e farmácia é o que mais cresceu em Novo Progresso

Farmácias é o comercio que mais foi aberto portas em Novo Progresso neste ano. A venda de produtos de conveniência, itens de higiene pessoal e até recarga de celular, impulsionaram as vendas das grandes redes de farmácias do país.

Um simples passeio pelas ruas de Novo Progresso é suficiente para encontrar, geralmente em algumas esquinas até três farmácias. O crescimento dessas redes representa uma nova tendência de mercado que, segundo entidades ligadas ao segmento, deve aumentar ainda mais com a chegada de grupos de outros estados.

Na Opinião do aposentado José Dias de 69 anos, usa com frequência as farmácias para compra de remédios em Novo Progresso, comentou que o “boom” das farmácias em Novo Progresso que veio em boa hora e facilita a vida das pessoas que procuram por medicamentos no dia dia, por onde ando encontro uma, disse.



O reflexo dessa mudança tem sido sentido há pelo menos dois anos.

Em Novo Progresso o crescimento do setor supera a estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda uma farmácia para cada oito mil habitantes.

Esse crescimento vai um pouco além da comercialização de medicamentos. Hoje, as farmácias vendem produtos que vão de cosméticos a conveniência.

PREÇO

“O medicamento tem o preço máximo que pode ser vendido, por ele ser regulado pelo Governo Federal. Já os demais produtos, não. Essas empresas têm uma margem melhor para trabalhar e, por conta disso, as farmácias acrescentaram outros produtos”.

Fiscalização

Toda farmácia, para funcionar, precisa ter um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Em Novo Progresso a fiscalização não inibe funcionamento sem estes profissionais.

Roupas

Outro setor que esta indo bem em Novo Progresso, é o comércio varejista de artigos do vestuário e de acessórios também é visível o crescimento no comercio local.

Alimentos

O comércio varejista de produtos alimentícios, representado por mini mercados, mercearias e armazéns, também vem abrindo portas nos bairros em região mais distante do centro com crescimento considerado no município.