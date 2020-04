Comércios da zona rural de Rurópolis recebem fiscalização da polícia e vigilância sanitária Polícia Civil/Divulgação

Em bares e locais onde há venda de alimentos os proprietários foram orientados sobre os decretos que estão em vigor para prevenir a disseminação de coronavírus.

Comércios de três comunidades da zona rural de Rurópolis, no sudoeste do Pará, foram visitados por policiais civis, militares, equipe do Comitê de Operações Emergenciais (COE) e a Vigilância Sanitária no dia 23, para verificação do cumprimento de decretos que estabelecem medidas preventivas à disseminação do novo coronavírus.

Além de vistoria, as equipes de fiscalização levaram informações aos moradores sobre os distanciamento, propagação, e medidas de combate contra à Covid-19.

Divinópolis, Água Azul e São José foram as comunidades visitadas. Todas receberam informações sobre as determinações dos decretos estadual e municipal. A ação se dá em razão da pandemia de Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, e em atendimento às recomendações e protocolos do Ministério da Saúde para a contenção da propagação do vírus.

Vistoria e blitz

Blitz na BR-230 com policiais e agentes da vigilância sanitária de Rurópolis — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Para fiscalizar o maior número de comércios e atender o maior número possível de pessoas com orientações, as equipes policiais foram divididas para dar apoio ao COE e à Vigilância Sanitária, com realização de blitz ao longo da BR-230 (Transamazônica).

Nos comércios com funcionamento permitido, os proprietários foram orientadas a cumprir as normas de higiene no atendimento, como o uso do álcool em gel, luvas e máscaras, além de respeitar o distanciamento para atender os clientes, e para que cumpram o horário de encerramento das atividades diárias.

Em algumas farmácias foi verificada pela fiscalização o preço de comercialização de máscaras, luvas e álcool em gel, visando o combate ao crime contra a ordem econômica.

Fiscais orientaram proprietários de bar e comércios que vendem alimentos sobre medidas preventivas e horário de funcionamento — Foto: Polícia Civil/Divulgação

As comunidades também foram orientadas sobre a promoção de eventos, que estão suspensos no período de quarentena, para evitar aglomerações que podem gerar a maior propagação do vírus. Houve recomendação também sobre o consumo de bebida alcoólica e uso de aparelhagens de som acopladas em veículos, uma prática que tem gerado diversas denúncias nos fins de semana.

Durante a ação, não houve fechamento de nenhum estabelecimento por desobediência administrativa. de acordo com as equipes envolvidas na fiscalização, os moradores das comunidades visitadas foram muito receptivos às recomendações de medidas preventivas ao novo coronavírus.

