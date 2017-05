Comissão de vereadores de Itaituba esteve em Brasília/DF em busca de apoio para a legalização da atividade garimpeira na região do Tapajós.

Na capital federal os vereadores, Junior Pires, Davíd Salomão e Wescley Tomaz juntamente com o presidente da associação Nacional do ouro Dirceu Frederico reuniram com representantes do governo federal para discutir sobre a atividade garimpeira na região do Tapajós.

De acordo com o vereador David Salomão a ida da comissão a Brasília renova esperança dos garimpeiros da região que lutam pela legalização de suas terras onde trabalham há anos na exploração mineral.

O fechamento do escritório do DNPM em Itaituba já havia sido denunciado semana passada, os parlamentares cobraram providencias do município, do estado e do próprio governo federal.

Ao fazer uso da tribuna da câmara na sessão de ontem, o vereador David Salomão também falou da importância do apoio que a comissão de Itaituba teve do ministro Helder Barbalho em Brasília.

Fonte: http://www.plantao24horasnews.com.br/ com informações do repórter Marinaldo Silva.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...