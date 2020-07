Comitê de Gestão de Crise decide pelo cancelamento do Sairé 2020

Apresentação do Boto Tucuxi no Sairé 2019 — Foto: Geovane Brito/G1

Desfiles da Semana da Pátria e Festival de Bandas e Fanfarras também não serão realizados.

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (6), na Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, o Comitê de Gestão de Crise para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 decidiu pelo cancelamento do Sairé 2020 e dos eventos da Semana da Pátria (desfiles e Festival de Bandas e Fanfarras).

“Nós tivemos reuniões com lideranças de Alter do Chão e diretorias dos Botos Cor de Rosa e Tucuxi, para tratar sobre o Sairé 2020, e houve um entendimento pelo cancelamento do evento em 2020”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

Uma proposta do comércio para funcionamento das lojas por mais duas horas foi analisada pelo comitê. As entidades representativas do comércio lojista pediram que a abertura ocorresse às 08h e o encerramento das atividades às 16h, mas a proposta não foi aprovada pelo comitê de crise. O horário continua de 09h às 15h, de segunda a sábado.

A reunião também discutiu a retomada de cursos profissionalizantes no município. O comitê autorizou, porém, com atendimento de apenas 50% da capacidade de cada instituição/empresa, a partir do dia 3 de agosto e seguindo alguns critérios que visam a segurança dos alunos.

Em relação aos jogos nos diversos campos de futebol do município, não estão autorizados. O assunto vai ser pauta também da próxima reunião, assim como a liberação das praias e bares.

“Nós estivemos analisando o retorno das atividades nas praias, nos campos de futebol, nos bares, e para todos foi negado o retorno imediato. Somente daqui há oito dias, quando nós poderemos ter uma resposta para essa fila de espera por leitos de UTI é que nós podemos reanalisar os pedidos”, frisou Nélio.

O comitê deliberou pelo acompanhamento dos impactos da liberação dos restaurantes e academias. A gestão municipal deve mensurar o número de casos confirmados e comparar com o número de recuperados. Os membros do comitê avaliam que o panorama da situação atual será fundamental para decidir sobre a liberação de outras atividades, como os jogos em campo, liberação de cursos profissionalizantes, bares, entre outras.

*Colaborou Jaderson Moreira, da TV Tapajós

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

