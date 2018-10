COMO ASSIM?! WhatsApp ainda pode enviar a mensagem

(Foto: Reprodução)-O recurso “apagar para todos”, do WhatsApp, foi comemorado por diversos usuários que sempre ficavam com aquela sensação de arrependimento após uma mensagem constrangedora ser enviada. Entretanto, uma atualização no aplicativo poderá mudar tudo: com ela, há chances da mensagem apagada ainda chegar aos usuários.

Com a nova atualização, o usuário poderá tentar apagar as mensagens até 1 hora, 8 minutos e 16 segundos após elas serem enviadas. Entretanto, mesmo se você clicar na opção “apagar para todos”, a mensagem enviada ainda poderá chegar a alguns destinatários se eles estiverem desconectados, com o celular desligado ou sem sinal de internet, por exemplo. Se o seu contato não ficar online até o fim do mesmo prazo, a mensagem chegará de qualquer jeito.

Segundo o site WA Beta Info, especializado em tecnologia e que divulgou a nova atualização, a medida serve para evitar que usuários apaguem mensagens enviadas há mais tempo, como horas, dias ou mesmo semanas.

(Com informações do UOL)

