Como assistir a vídeos do Youtube no WhatsApp Web e conversar ao mesmo tempo

(Foto:Reprodução/ Whatsapp Youtube) -O modo picture-in-picture (PIP) foi introduzido no Android para otimizar o multitarefas e o consumo de mídias. No ano passado, o WhatsApp passou a fazer uso deste recurso, permitindo que os usuários do aplicativo de mensagens pudessem conversas com seus contatos e, ao mesmo tempo, assistir a vídeos do YouTube dentro da plataforma, por exemplo. Agora é a vez da versão do WhatsApp Web contar com a mesma função.

Até o momento, o modo PIP funciona apenas para vídeos compartilhados via Youtube, mas deve receber suporte para vídeos compartilhados via Facebook e Instagram em breve.

Assim, todo vez que você estiver usando o WhatsApp Web e alguém compartilhar um vídeo, o player vai abrir em uma janela flutuante acima da conversa atual. Com isso, será possível mover o vídeo para qualquer ponto da tela, redimensionar a janela ou alternar para tela cheia. Além disso, enquanto você estiver assistindo ao vídeo, poderá alternar entre uma conversa e outra sem que o vídeo seja pausado.

Fonte:Olhar Digital/Camila Rinaldi 28/01/2019 12h4

