Como descascar o alho: 4 dicas simples e práticas

O alho é um dos temperos que mais utilizamos na cozinha, principalmente para fazer arroz e feijão. Deixando um saborzinho único e um aroma irresistível, o alho é uma ótima opção para substituir o sal e diminuir sua quantidade no dia a dia — uma troca perfeita para quem possui pressão alta.

Além do gostinho maravilhoso, o alho tem diversos benefícios para a saúde, que nos dão ainda mais motivos para incluí-lo em uma infinidade de receitas, tais como tempero caseiro de alho, pão de alho e até alho em conserva. Porém muita gente se embola na hora de descascar o alho. Como fazer isso rapidamente? O TudoGostoso vai te ensinar!

Micro-ondas

Essa bom e velho eletrodoméstico não nos abandona. E para descascar o alho com ele, você vai precisar apenas de 20 segundos! Basta colocar a cabeça de alho sobre um prato e levar ao micro-ondas por 20 segundos. Após esse tempo, com muito cuidado retire a casca dos dentes de alho. Você vai ver como vai sair fácil, fácil!

Pote com tampa

Esse truque é simples, rápido e eficiente! Em um pote, coloque todos os dentes de alho e tampe-o bem. Em seguida, é só você fazer essa mágica: chacoalhar bastante o pote por 20 segundos! Só isso!? SÓ! Quando abrir a tampa, você vai ver como a casca vai ter saído de todos os dentes, deixando o alho prontinho para ser utilizado!

A faca larga pode te ajudar a retirar toda a casca do alho facilmente. © Fornecido por Webedia SAS A faca larga pode te ajudar a retirar toda a casca do alho facilmente.

Com a faca

O TudoGostoso fez uma matéria falando sobre quais facas não podem faltar na cozinha. A faca do chef é uma delas: ela é grande e tem uma lâmina bem larga. Descascar o alho com ela é mais simples do que você possa estar imaginando.

Basta colocar o dente de alho sobre uma tábua e cortar suas duas extremidades. Em seguida, “deite” a faca sobre o alho e, com a palma da mão, pressione a faca “esmagando” o alho — e claro, sempre tendo muito cuidado ao manusear a faca, hein? Você vai ver como a casca irá soltar com uma facilidade que só!

Deixe de molho

Essa técnica é um pouco mais demorada, mas vale a pena! Basta você encher um recipiente com água, separar os dentes da cabeça de alho e colocá-los de molho por, no mínimo, 1 hora (você pode deixar até de um dia para o outro). Após esse tempo é só retirar do molho e, com as mãos, ir puxando as cascas, que vão se soltar facilmente.

Sem cheiro de alho na mão

Se o seu problema for o cheiro, a boa notícia é que tem solução! O TudoGostoso ensinou como tirar o cheiro de alho e cebola das mãos, permitindo que você faça seus deliciosos refogados sem se preocupar com aquele cheirinho de alho impregnado na mão após cortá-lo.

