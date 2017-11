Como enviar uma localização fixa no WhatsApp

Dicas mostram como evitar o compartilhamento da localização em tempo real

Por: Tech Tudo – O WhatsApp permite que você compartilhe a sua localização em tempo real durante alguns minutos ou horas. Esse tipo de compartilhamento se tornou padrão desde que foi adicionado em uma atualização. Entretanto, o usuário ainda pode enviar a localização de um ponto estático no mapa. É possível compartilhar o local atual em que você se encontra ou selecionar um ponto manualmente, o que pode ser útil para enviar o mapa mesmo sem estar no lugar.

Confira, no passo a passo a seguir, como compartilhar uma localização no WhatsApp sem que outras pessoas acompanhem o seu deslocamento. O procedimento foi realizado no iPhone (iOS) e em celulares Android.

Passo a passo no iPhone (iOS)

Passo 1. Abra a conversa com o contato para quem você desejea enviar a localização. Em seguida, toque sobre o botão de mais (+), no canto inferior esquerdo da tela. Agora, clique em “Localização”.

Passo 2. Depois, vá em “Enviar Sua Localização Atual” para enviar sua localização.

Passo 3. Caso queira enviar a localização de um ponto específico sem estar lá, arraste o mapa e centralize o pino azul no local desejado. É possível também pesquisar o lugar na barra de busca. Por fim, toque em “Enviar esta localização”.

Passo a passo no Android

Passo 1. Abra a conversa com o amigo ou grupo para quem você quer enviar a localização. Agora, clique sobre o ícone do clipe de papel, à direita do campo de texto, e selecione “Localização”.

Passo 2. Toque em “Enviar Sua Localização Atual” para compartilhar o local em que você está.

Passo 3. Se quiser enviar a localização de um ponto diferente, toque sobre o ícone no canto superior esquerdo da tela para ampliar o mapa ou procure pelo lugar na barra de pesquisa. Então, centralize o pino vermelho no local desejado e toque em “Enviar esta localização”.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...