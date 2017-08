Como gravar áudio em segundo plano no WhatsApp no Android

Recurso permite gravar até 15 minutos enquanto usa outros aplicativos no celular.

O WhatsApp para Android tem um recurso pouco conhecido que permite gravar áudio em segundo plano. O gravador do mensageiro funciona mesmo ao usar outros apps no celular, permitindo captar o som do microfone por até 15 minutos de forma contínua. Não é preciso, portanto, segurar nenhum botão enquanto estiver gravando o som.

A função está presente somente para o sistema do Google e não chegou ainda para iPhone (iOS) e WhatsApp Web. Para usar, basta fazer o download da versão mais recente disponível na Play Store. Veja, no passo a passo a seguir, o tutorial de como gravar áudio em segundo plano no WhatsApp.

Passo 1. Atualize o app do WhatsApp para Android para a versão mais recente disponível na Play Store.

Passo 2. Abra o mensageiro e selecione o chat no qual deseja enviar o áudio. Acesse o menu de compartilhamento (no botão em formato de clipe) e selecione “Áudio”. Você pode criar um chat com você mesmo, caso não queira compartilhar a gravação com amigos.

Passo 3. Você verá uma nova opção para gravar áudio no menu de compartilhamento. Toque no botão para acessar o gravador integrado ao WhatsApp. Na janela flutuante, toque em “Gravar” para começar a capturar o som do seu microfone.

Passo 4. Depois de iniciada a gravação, saia do WhatsApp e use o celular normalmente ou bloqueie o aparelho e deixe sobre a mesa. Perceba que, no topo da tela, há um novo ícone do mensageiro indicando áudio em andamento. Expanda a área de notificações para checar o tempo de gravação. Ao terminar, toque em “Parar” para salvar o áudio.

Passo 5. Ao interromper a gravação, o WhatsApp abre automaticamente e exibe uma tela que permite realizar três ações: ouvir a gravação (botão play), cancelar e enviar no chat. Ao final, compartilhe a gravação na conversa como uma mensagem comum de áudio.

