Como o cocô de anta pode ajudar a salvar o planeta

(Foto:Reprodução (Paulo Brando / IPAM))- Animal, que pode chegar a 300 quilos, tem apetite voraz, caminha muito e, ao depositar fezes em áreas degradadas, ajuda a dispersar sementes e recuperar a floresta

Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia revelam que antas, mais precisamente as fezes delas, são importantíssimas para a regeneração de florestas degradadas na Amazônia. O resultado do estudo acaba de ser publicado (link do estudo).

Segundo os pesquisadores, as antas – maior herbívoro da América do Sul – andam, comem bastante e fazem muito cocô, especialmente nas áreas com vegetação menos densa. Dessa forma, podem ajudar a espalhar sementes.

O trabalho foi feito na Fazenda Tanguro, em Mato Grosso, área de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Foram coletadas amostras de cocô, além de vídeos dos animais: quase 130 mil sementes retiradas de 163 amostras espalhadas em 150 hectares foram catalogadas em 24 espécies.

Além de seu apetite e do cardápio diversificado, as antas ajudam a regenerar a floresta ao preferirem depositar as fezes em áreas degradadas.

Os pesquisadores defendem a hipótese que as antas usam mais as florestas degradadas devido à presença de plantas com folhas mais palatáveis. “O papel das antas como dispersoras de sementes já foi medido previamente em outras regiões, como na Mata Atlântica, mas nunca numa área degradada. “Muitos animais cumprem esse papel. Por isso, é importante protegê-los e permitir seu trânsito”, diz o ecólogo Lucas Paolucci, principal autor do artigo científico publicado pela revista Biotropica. “Os macacos dispersam até mais sementes e em maior quantidade. Mas as antas conseguem dispersar as maiores e em florestas degradadas, além de passar por áreas com pasto e plantações, o que os macacos não fazem. Isso permite o fluxo de espécies entre florestas fragmentadas”, explica.

Fonte:Equipe Amz | Conexão AMZ

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...