Como ouvir áudio do WhatsApp sem que o remetente saiba

Truque consiste em encaminhar mensagem de voz para você mesmo

(Foto:Reprodução/Helito Bijora) –

O WhatsApp informa ao remetente quando as mensagens de voz foram ouvidas – mesmo após desativar o “visto por último”, que indica quando você esteve online pela última vez. A informação pode ser conferida no próprio áudio, que fica com o check na cor azul após ser escutado. Entretanto, um truque simples para Android e iPhone (iOS) permite ouvir áudios sem ser denunciado: basta encaminhar o conteúdo para você mesmo antes de dar play.

Confira, no tutorial a seguir, como escutar áudios do WhatsApp sem que o remetente descubra. O procedimento foi realizado em um iPhone 8 e um Moto E4.

Entenda a futura proteção do WhatsApp contra golpes e links maliciosos

Procedimento no iPhone (iOS)

Passo 1. Salve o seu próprio número na agenda. Para isso, abra o discador e digite o seu telefone. Em seguida, toque em “Adicionar Número” e “Criar Novo Contato”. Insira as suas informações pessoais e pressione “OK”, no canto superior direito da tela.

Passo 2. Agora, no WhatsApp, localize o áudio que alguém te mandou. Mantenha-o pressionado por alguns instantes e escolha “Encaminhar”. Depois, toque sobre o ícone da seta, no canto inferior esquerdo da tela.

Passo 3. Digite o seu nome na caixa de busca. A opção “Você” será exibida e será necessário marcá-la. Por fim, toque em “Encaminhar”. O chat com você mesmo será aberto. Basta ouvir o áudio normalmente.

Procedimento no Adroid

Passo 1. Salve o seu número na agenda. Para isso, abra o discador e digite o seu telefone. Em seguida, toque em “Criar novo contato Número”. Insira as suas informações pessoais e toque no botão localizado no canto superior direito da tela.

Passo 2. Agora, ainda na agenda, abra todas as opções do contato e toque em “Conversar com [seu número]”. O WhatsApp será aberto e, nele, basta enviar uma mensagem qualquer. A ideia é que o contato fique nas conversas recentes.

Passo 3. Localize o áudio que você quer ouvir e toque sobre o botão de compartilhamento, à direita. Em seguida, selecione o seu número na lista de “Contatos frequentes” e toque sobre o botão verde para encaminhar.

Passo 4. O chat com você mesmo será aberto com o áudio. Por fim, basta ouvir a gravação normalmente.

Por: Tech Tudo 16 de Julho de 2018 às 07:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...