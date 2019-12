Como responder qualidades e defeitos em uma entrevista sem se prejudicar? Confira

Veja exemplos de pontos fortes e fracos para utilizar

No processo seletivo de emprego ou estágio, além da análise do currículo, prova e dinâmica de grupo, é comum ser realizada uma entrevista com os candidatos. Por conta disso, se preparar para a entrevista de emprego é fundamental para se destacar e conseguir a vaga desejada. Além disso, é preciso ter atenção ao falar sobre as qualidades e defeitos em uma entrevista.

O objetivo dos recrutadores ao perguntar ao menos um defeito e uma qualidade na entrevista é verificar o seu nível de autoconhecimento, além de analisar a sua percepção sobre si, o mercado e a vaga pretendida. Por isso, não negligencie essa pergunta e esteja preparada a respondê-la com atenção.

A primeira dica é atentar-se à vaga para a qual está concorrendo e citar qualidades relacionadas com a função em questão. Em um processo seletivo para a área de vendas, por exemplo, é interessante citar qualidades como comunicação, negociação e responsabilidade. Também é importante evitar alguns clichês e distorções da realidade.

Qualidades para evitar em uma entrevista:

– Perfeccionismo

– Gosto de trabalhar muito

– Sou muito persistente

Exemplos de qualidades em uma entrevista de emprego

– Criatividade

– Flexibilidade

– Pontualidade

– Espírito de equipe

– Organização

Dentro desses tópicos, você pode ser ainda mais específico, evitando generalizações. No campo da flexibilidade você pode comentar que “não tem dificuldade em se adaptar a novos ambientes e funções”. Já em espírito de equipe é interessante falar sobre como você “gosta de trabalhar em equipe e tem facilidade em lidar com outras pessoas”.

Quais defeitos citar em uma entrevista de emprego

Falar de defeitos para o entrevistador pode ser embaraçoso para diversos candidatos. É comum não gostar de admitir certas fraquezas ou, por falta de autoconhecimento, não saber exatamente qual é o seu defeito. No processo de recrutamento, seja sincero sobre os seus pontos fracos. O mais importante é atrelar o defeito a uma atitude positiva para superá-lo. Se falar sobre a sua desorganização, informe que utiliza aplicativos de organização, citando alguns deles, como uma forma de auxiliar na realização das tarefas.

Defeitos para evitar em uma entrevista

– Perfeccionismo

– Excesso de preocupação com o trabalho

– Não gosto de trabalhar

– Sou explosivo (a)

– Pessimista

– Sinceridade

Defeitos para entrevista de emprego

– Tenho dificuldade para falar em público, mas estou realizando um curso de oratória para melhorar as minhas apresentações.

– Costumo esquecer as próximas tarefas, porém utilizo aplicativos, alarmes e post-it para auxiliar em minha organização.

– Sou hiperativo, mas passei a adotar aplicativos e agenda para manter o foco das minhas atividades.

– Sou uma pessoa ansiosa, mas não deixo isso atrapalhar meu trabalho. Busco controlar a ansiedade com sessões de relaxamento e delegando as tarefas devidamente.

– Tenho má memória, por isso anoto todo tipo de informação para não perder o controle sobre a minha a rotina.

É importante lembrar que o defeito não deve definir você como uma pessoa ruim para a vaga, mas demonstrar a sua humildade em reconhecer as fraquezas e a iniciativa em tomar atitudes que diminuam os impactos desses pontos negativos. Agora que você já sabe mais de três defeitos e três qualidades para entrevista de emprego, pode se preparar para conquistar a vaga dos sonhos.

