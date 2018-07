Comoção marca despedida de Progressense morto em Santana do Araguaia

(Foto: WhatsApp)- A despedida do Pioneiro Jorge Fuchs, de 40 anos, morto a tiros durante assalto em Santana do Araguaia, comoveu familiares e amigos, que se reuniram na tarde desta quinta-feira (12), para prestar as últimas homenagens – primeiro na residência da mãe e depois na capela São Jose na comunidade [ locais que ocorreu o velório]. Após uma missa de corpo presente foi celebrada pelo Pároco da igreja Católica na Capela da Comunidade, o corpo de Jorge Fuchs foi sepultado no cemitério da comunidade de São José, distante aproximadamente 60km da cidade de Novo Progresso.

Jorge Fuchs foi assassinado em tentativa de assalto em Santana do Araguaia, onde estava de férias com família.

Fuchs foi assassinado durante um assalto em frente à casa onde estava hospedado com a família, na noite de quarta-feira (11), a vitima foi baleada com um tiro, morreu no local, a policia daquela cidade prendeu o assassino e ao puxar a ficha do elemento encontraram outros homicídios por roubo de celular. A noticia chocou a comunidade!

O Prefeito de Novo Progresso disponibilizou uma aeronave para família trazer o corpo para Novo Progresso. Segundo informação o corpo chegou por volta das 14h30mn de quinta-feira(12),no aeroporto Municipal, seguiu em cortejo até a residência da família na comunidade São Jose, familiares e amigos acompanharam o cortejo.

Jorge Fuchs era muito querido na comunidade como na cidade, sempre foi prestativo em trabalhos comunitários, a tristeza da despedida comoveu a todos.

