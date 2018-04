Comparsa do matador do Sargento João Luiz foragido da justiça é preso dentro do fórum

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Thiago estava foragido desde 206, ele acusado de ser comparsa do Lucas matador do Sargento João Luiz, em 2016 na Flona Jamanxim.

A Guarnição da Policia Militar no comando do Sargento Cruz, soldados Thiago e Ruan prenderam o acusado que foi conduzido a policia civil para os procedimentos legais, e logo e, seguida encaminhado para cadeia, onde deve ficar à disposição da Justiça. Ele não reagiu a prisão!

