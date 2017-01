Completa 10 dias sumiço de Paula Andressa em Garimpo no MT

Paula Andressa de 26 anos pode ter sumido em garimpo ilegal de MT.

Paula Andressa, 26, disse a parente que iria para a Serra da Borda, há uma semana, em Pontes e Lacerda, e nunca mais apareceu.

Paula Andressa teria ido ao garimpo em Pontes e Lacerda para “tentar a sorte”

Familiares e amigos da Jovem que morou em Novo Progresso Paula Andressa, 26, buscam localizar o paradeiro da jovem, que foi vista pela última vez a dez dias na cidade de Pontes de Lacerda (450 km a Oeste de Cuiabá) no Mato Grosso.

Segundo os familiares, Paula iria para o garimpo de Serra da Borda, para “tentar a sorte”, na última terça-feira (3), e nunca mais foi vista.

Paula Saiu de Novo Progresso onde trabalhava com funerária e foi para Ponte Lacerda a menos de um ano. Sem sucesso, ela comunicou à família que iria para Pontes e Lacerda, tentar a sorte no garimpo da Serra da Borda, em busca de ouro. Paula está desaparecida há pelo menos 10 dias, segundo familiares dela. O último contato com a jovem foi feito por telefone na terça-feira (3).

A casa dela foi encontrada aberta, com as luzes acesas e com o portão apenas encostado.

No local, ainda foram encontrados duas bolsas de Paula.

Numas delas, havia documentação, remédios que ela usava para tratamento de depressão e labirintite, além de uma quantia de dinheiro.

Familiares disseram que, no último contato que Paula teve com eles, informou que o aluguel da casa venceu e que estava decidindo se continuaria em Pontes e Lacerda.

Na última terça-feira (10), os policiais foram à casa da jovem, em buscas de pistas sobre o paradeiro da jovem.

A prima de Paula, Rafaelyn Gregório Brum, registrou um boletim de ocorrência relatando o sumiço na Polícia Civil de Pontes e Lacerda, que investiga o caso.

“Tudo na casa dela estava intacto, as bolsas, os móveis, R$ 200 que ela tinha pegado emprestado com um amigo. Até os remédios que ela toma e que são controlados estavam na casa”, contou Rafaelyn, explicando que a prima havia sido diagnosticada com depressão de terceiro grau e estava em tratamento.

