Compra de Ouro é assaltada à mão armada em Novo Progresso; vídeo flagrou o crime

Nas imagens, a dupla chega em uma motociclista , o passageiro desce e entra na compra de ouro localizada na Avenida Dr. Isaias Antunes, comete o assalto com a arma na mão. Enquanto isto o motociclista aguarda com a moto Honda CG Titan placa OBW 9823 de cor preta ligada em frente ao estabelecimento.

O veiculo usado no crime tem registro de furto em Matupá no Mato Grosso.

